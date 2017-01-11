FETÖ, 3 bin kişilik fuhuş çetesi kurdu ve…

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 kişinin yargılandığı davanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün eski imamlarından Çetin Acar'ın tanık olarak ifadesi alındı. Acar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtladı.

'ASKERİ LİSELERE ÖĞRENCİ SOKTUM...'

Örgütle ortaokul döneminde tanıştığını, üniversite yıllarında görev almaya başladığını belirten Acar, askeri okullara öğrenci yerleştirmekle görevlendirildiğini, 1986-1987'den itibaren terör örgütünün askeri sınavlarla ilgili soruları kendisine verdiği ve bunları öğrencilere ilettiğini söyledi. "Gençliğimizden, toyluğumuzdan istifade ettiler, bizi kullandılar" diyen Acar, o yıllarda Yükseliş Kolejinde okuyan 2 öğrenciye "abilik" yaptığını, çalınan soruları vererek bu çocukları askeri liselere soktuğunu anlattı. Askeri okullara 10 civarında öğrenci yerleştirdiğini bildiren Acar, "Bu çocukların kanına girdim, huzurunuzda onlardan özür diliyorum. Beni de aldatmışlar, 15 Temmuz'daki darbeye adam yetiştiriyormuşuz. Rabbim affetsin." dedi. Bu davayı, "Fetullah Gülen-Recep Tayyip Erdoğan" kavgası olarak görmediğini vurgulayan Acar, "Türk milleti, devletini ve ordusunu ele geçirmek için İsrail-Amerika adına yapılmış bir operasyon" olarak değerlendirdiğini kaydetti. Acar, "Bunlar Yahudilerin askeridir. İshak Alaton onun emrindedir, Üzeyir Garih'ten emir almıştır." ifadelerini kullandı.

NUH METE YÜKSEL'İN İZLENMESİ...

Acar, eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel'in, Gülen hakkında açtığı davayı sanıklardan Kazım Avcı ile takip ettiklerini, bu nedenle yaptıkları toplantılar sırasında Kemalettin Özdemir'in, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ilgili yaptırdığı gizli çekimin kaydını getirdiğini, bu görüntülerin o dönemde Işık TV'de yayınlandığını da aktardı. Gülen hakkında açılan dava sonuçlandığında 2005'te, beraat kararının müjdesini de kendisinin verdiğine işaret eden Acar, yapı içindeki bazı kişiler aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle 2009'da örgütten atıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜYLE KUMPASA SOKTULAR

Çetin Acar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 180 kadar generalin tutuklandığını, bunların 60-70'nin FETÖ'cü olduğuna inanmadığına dikkati çekerek, "Bunlar arasında, karı kız görüntüsüyle, kendisi veya ailesiyle ilgili tehdit ve kumpasa sokulanlar var. Örgüt, 3 bin kişilik fuhuş çetesi kurmuş. Kendilerine karşı olan hakim, savcı, milletvekili, siyasetçi bakan koynuna bu kadınları sokuyorlar, çekiyorlar. Eski Emniyet TEM Daire Başkanı cihangir Çelik başında bu işin." şeklinde konuştu. Acar, FETÖ evlerinde kalan bazı kız öğrencilerin bu tür kumpaslarda kullanıldığını iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sokulacak örgüt mensuplarının sağlıklı olduklarına dair raporların alınması veya askeriyede istenmeyenlerin atılması için gerekli sağlık raporlarının verilmesi nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA) örgüt için çok önemli olduğunu vurgulayan Acar, bu nedenle GATA'ya örgüt mensubu doktorların yerleştirildiğini söyledi.

KAZIM AVCI'NIN MİLLETVEKİLİ ADAYLIK TALEBİ

Acar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası sanıklardan Kazım Avcı'nın, Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğu süreçle ilgili de bilgi verdi. Dönemin AK Parti Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ile Avcı'nın adaylık sürecini görüştüklerini belirten Acar, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, Ergin'e, "Başbakanımızla görüşmek istiyoruz, Gülen adına Kazım Avcı'nın aday yapılmasını istiyoruz." mesajını ilettiğini öne sürdü.Kazım Avcı'nın, Gülen'in akrabası olması nedeniyle yapı içinde fevri hareketleri olduğunu, bu nedenle örgüt mensuplarınca çok sevilmediğini dile getiren Acar, aynı gece FETÖ'nün "Türkiye imamı" olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın, o sırada Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndererek, Avcı'nın aday yapılmamasını istediğini iddia etti. Acar, böylelikle Kazım Avcı'nın AK Parti'den aday yapılmadığını savundu.

Çetin Acar, örgüt mensuplarının yargıya yerleşmesi için Samanyolu televizyonunda, "Yargıtayda iş yükü fazla, adalet yok, mahkemeler uzuyor" şeklinde arşiv dosyalarının görüntüleriyle haberler yapıldığını, iş yükünü azaltmak için hakim ve savcı sayısının artırılması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Bu dönemde avukatlıktan hakim ve savcılığa geçişin önünün açıldığını bildiren Acar, bu avukatların tamamına yakınının örgüt mensubu olduğunu ileri sürdü.

TBMM'de de terörle ilgili kanun maddeleri görüşülürken bunların kendi aleyhlerine çıkmaması için örgüt mensuplarının, bakanları ve milletvekillerini tesir altında tutmaya çalıştıklarına dikkati çeken Acar, bu konuda toplantılar yapıldığını kaydetti. Ara verilen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Çetin Acar'ın tanık olarak dinlenmesine devam edilecek.