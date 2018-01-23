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Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık?

Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Zeytin Dalı harekatının başlamasıyla birlikte camilerde Fetih suresinin okunmasına yönelik eleştirilere cevap verdi.

23 Ocak 2018 Salı 11:55
Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık?

Akit yazarıAli Karahasanoğlu bugünkü yazısında Türkiye’nin Afrin’deki terörist varlığını sonlandırmak için başlattığı Zeytin Dalı harekatında camilerde Fetih suresinin okunmasını eleştirenlere tepki gösterdi.

Yazısında HDP’li eski müftü Nimetullah Erdoğmuş’un Fetih suresi ile ilgili skandal açıklamalarına yer veren Karahasanoğlu, Erdoğmuş’a haddini bildirerek ‘Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık?’ diye sordu.

İşte o yazı;

Afrin’e yönelik operasyona, camilerimizde Fetih Suresi okunarak destek verilmek istenince..

“Fetih nedir, hangi anlama gelir, surede neler vardır” konusunda hiçbir bilgisi olmayanlar..

Hemen saldırmaya başladılar..

“Nereyi fethediyorsunuz..”

Oysa operasyondan önce açıklanmıştı..

“Hiçbir yeri ele geçirmeye, işgal etmeye, girdiğimiz yerde kalmaya niyetimiz yok.”

Olsun..

Okunan surenin adı “Fetih” ya..

Onların da “fetih”ten tek bir anladıkları var ya..

Ezbere yürüyorlar..

“Fetih” kelimesinin “açma, açış”tan tutun, “ihtilafı çözme”ye kadar farklı anlamları da var..

Sureyi soruyorsanız..

Bir yeri işgal etme ile uzaktan yakından bir alakası yok..

Olsun..

Maksat, teröristlerin hakimiyetini bozacak bir operasyonu itibarsızlaştırmak..

Yapılan askeri harekata, halkın manevi desteğini kırmak..

Bu arada..

Her zaman olduğu gibi..

Çaktırmadan dini kavramlara da dil uzatmak..

“Fetih Suresi okumak da ne oluyor” diye hemen itiraza soyunuyorlar..

Bize “Fetih Suresi’ni niye okuyorsunuz” derken, “barış, sulh, kardeşlik, savaşa hayır” ifadelerini bolca kullananlar..

Emin olabilirsiniz ki..

El altından, Afrin’deki PKK’lılara yolladıkları mesajlarda..

“Silahlı adamlarınızın çözülmesini önlemek, morallerini yüksek tutmak için, sosyalist marşını, diğer marşları toplu olarak okutun” demekten geri durmazlar..

Fetih Suresi’nin okunmasına kökten karşı çıkanların yanı sıra..

Üç kuruşluk milletvekilliği için, HDP içinde politika yapan eski Diyarbakır müftüsü Nimetullah Erdoğmuş da, kenarından köşesinden sahip olduğu dini bilgisini, şeytana satarak konuşmuş:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin işgal girişiminin başladığı saatlerde camilerde Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi.”

Daha ilk cümlesinde (...)

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:55
  1. Ali Karahasanoğlu
  2. Nimetullah Erdoğmuş
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