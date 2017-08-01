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Fetih Hareketinden yahudileri korkutan açıklama

Fetih Hareketi, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına yönelik, Mukaddes değerlere zarar vermek, siyasi boyuttan dini boyuta taşınacak bir çatışma meydana getirerek, kimsenin kontrol altına alamayacağı bir infiale yol açabileceği konusunda uyardı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:21
Fetih Hareketinden yahudileri korkutan açıklama

Fetih Hareketi, Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının "infiale yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınları, "mukaddes değerlerin ihlal edilmesi için açık ve düşmanca bir çağrı" olarak değerlendirildi.

Baskınların devam etmesinin İsrail hükümetinin Aksa'nın "zamansal ve mekansal bölünme projesi" için yeni bir onay anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mukaddes değerlere zarar vermek, siyasi boyuttan dini boyuta taşınacak bir çatışma meydana getirerek, kimsenin kontrol altına alamayacağı bir infiale yol açar." ifadeleri kullanıldı.

Fetih Hareketi ayrıca, baskınların devam etmesi halinde doğacak tüm sonuç ve tepkiler konusunda sorumluluğun İsrail hükümetine ait olacağını kaydetti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:21
  1. İsrail
  2. mescid-i aksa
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