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Fetih Hareketi'nden İsrail'e uyarı!

Fetih Hareketi, Yahudi işgalcilerin baskınlarına yönelik, Mukaddes değerlere zarar vermenin, siyasi boyuttan dini boyuta taşınacak bir çatışma meydana getirerek, kimsenin kontrol altına alamayacağı bir infiale yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 16:50
Fetih Hareketi'nden İsrail'e uyarı!

Fetih Hareketi, Yahudi işgalcilerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının "infiale yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınları, "mukaddes değerlerin ihlal edilmesi için açık ve düşmanca bir çağrı" olarak değerlendirildi.

Baskınların devam etmesinin İsrail hükümetinin Aksa'nın "zamansal ve mekansal bölünme projesi" için yeni bir onay anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mukaddes değerlere zarar vermek, siyasi boyuttan dini boyuta taşınacak bir çatışma meydana getirerek, kimsenin kontrol altına alamayacağı bir infiale yol açar." ifadeleri kullanıldı.

Fetih Hareketi ayrıca, baskınların devam etmesi halinde doğacak tüm sonuç ve tepkiler konusunda sorumluluğun İsrail hükümetine ait olacağını kaydetti.

Fanatik Yahudi yerleşimciler terörist İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:50
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  • hrnhrn56 dk önce
    Ver mehteri zalim kafiribillah
  • Mehmet DagMehmet Dag1 sa önce
    İsraili uyara uyara biz uyandık İsrail uyanmadı Bırakalım ne yaparsa yapsın.O araplar deyilmiydi Osmanlıyı arkasından hancerleyen İngilizLavrenslebirleşip.Yalan yazdın diyeni mahcup ederim
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İsrail çapulculardan korkar mı hiç ya? İstese 1 ayda tek Filistinli bırakmaz oralarda ama merhametli olduğu için acıyor.
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