Fetih el Şam Cephesi: Çözüm, rejimi devirmek

Eklenme: 31 Aralık 2016, 14:55
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Suriye’de dün gece uygulamaya giren kapsamlı ateşkesi eleştiren Fetih el Şam Cephesi (eski adıyla El Nusra Cephesi) sözcüsü, varılan anlaşma kapsamında ulaşılacak politik çözümün ‘suçlu rejimi yeniden üreteceğini’ söyledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kaderiyle ilgili bir bilgiye yer verilmemesi sebebiyle kınayan Fetih el Şam sözcüsü, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’deki taraflar arasında varılan anlaşmanın ‘suçlu rejim’e yaracağını iddia etti. Sözcü, “Çözüm, suçlu rejimi askeri yolla devirmek” dedi.
Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını duyuran Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ve Türkiye ile birlikte sürecin garantörleri olacaklarını ifade etmişti. Dün gece yarısı başlayan ateşkes, DAEŞ, PKK/PYD ve Fetih el Şam Cephesi'ni kapsamıyor.
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