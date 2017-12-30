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Fethiye'yi sel bastı

Aniden bastıran sağanak yağış sera ve tarlaları su altında bıraktı, selde kabak ve domates seraları büyük zarar gördü.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:49
Fethiye'yi sel bastı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aşırı yağış su baskınlarına yol açtı.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur Karagedik Mahallesi'ndeki tarım arazileri ile kabak ve domates seralarını su altında bıraktı. Su baskının yol açtığı zarar on binlerce lirayı buldu.

Birçok arazi sahibi kendi çabalarıyla su kanallarını açmaya çalışırken, belediye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını savundu.

Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Canözü, "Beş yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor" dedi.

Serasını su basan Bayram Çaldır da yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettikleri seralarında her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:49
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  3. yağış
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