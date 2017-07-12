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Fethiye'deki alabalıklar icradan satılıyor

Fethiye 3. İcra Müdürlüğü, 101 bin adet alabalığı icradan satışa çıkardı. Yaklaşık 27 ton olan balıkların muhammen bedeli ise 152.6 bin lira olarak belirlendi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:05
Fethiye'deki alabalıklar icradan satılıyor

Fethiye 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilana göre, Mavi Biyoteknoloi ve Aksim Su Ürünleri şirketinin Skretting Yem Üretim A.Ş'ye borçlarına istinaden firmanın elindeki alabalıklar icra yolu ile satışa çıkarıldı.

Tesisteki toplam 14 adet toprak havuzda, ağırlıkları 230-310 gr arasında değişen 101 bin adet Gökkuşağı cinsinde alabalık (Oncorhynchus mykiss) bulunurken, kilogram fiyatı 5.7 TL olarak belirlendi.

Toplam ağırlığı 27 tona yaklaşan balıklar için belirlenen muhammen bedel ise 152.6 bin lira oldu. İhaleye katılmak isteyenlerin bu rakamın yüzde 20'sini teminat olarak yatırmaları gerekiyor.

İlk ihale tarihi olarak 17 Temmuz günü belirlenirken, ikinci ihale ise 3 Ağustos'ta olacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:05
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