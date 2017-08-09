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Fethiye ve Seydikemer’de Yol Çalışmaları Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Fethiye Sahilkoru-Gökçeovacık-Belenpınar-Yakacık-Çamköy-Eldirek Mahallelerinde ve Seydikemer Çaykenarı-Arifler-Dodurga-Asar-Bel-Yediburunlar-İzettin-Çobanlar-Sahil Ceylan-Dereköy Mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Muğla’ya yakışır modern ve güvenli yollar için çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
Fethiye ve Seydikemer’de Yol Çalışmaları Sürüyor

2017 Yılında il genelinde 752 kilometrelik hedefi bulunan ve bunun 235 kilometrelik kısmını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına mesai gözetmeksizin devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
  1. Muğla
  2. Çal
  3. Gökçe
  4. Ceylan
  5. Yakacık
  6. Fethiye
  7. Belen
  8. Çamköy
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