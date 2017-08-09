Fethiye ve Seydikemer’de Yol Çalışmaları Sürüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Fethiye Sahilkoru-Gökçeovacık-Belenpınar-Yakacık-Çamköy-Eldirek Mahallelerinde ve Seydikemer Çaykenarı-Arifler-Dodurga-Asar-Bel-Yediburunlar-İzettin-Çobanlar-Sahil Ceylan-Dereköy Mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Muğla’ya yakışır modern ve güvenli yollar için çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
2017 Yılında il genelinde 752 kilometrelik hedefi bulunan ve bunun 235 kilometrelik kısmını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına mesai gözetmeksizin devam ediyor.