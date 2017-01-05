'Fethi Sekin'in ismi adliye binasına verilsin'

İzmir'de yaşanan saldırıda canı pahasına daha büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin İzmir'deki adliye binasına verilmesi çağrısı yapılıyor.

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