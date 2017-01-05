'Fethi Sekin'in ismi adliye binasına verilsin'

YENİAKİT.COM.TR - İzmir Bayraklı Adliye binası önündeki hain saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in isminin adliye binasına verilmesi için sosyal medyada çağrı yapılmaya başlandı.
www.yeniakit.com.tr
YENİAKİT.COM.TR - İzmir Bayraklı Adliye binası önündeki hain saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in isminin adliye binasına verilmesi için sosyal medyada çağrı yapılmaya başlandı.
www.yeniakit.com.tr
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