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Fetbazlar boş durmuyor! Organik hoşaf üzerinden...

TRT Haber'de 'Bir Fikrin mi Var' isimli yarışmada düzenlenen programda 3 proje arasından 'Organik Hoşaf' projesi finale gitmeye hak kazandı. Finalde yarışmayı 'hız ayarlı yol kasisi' projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazandı.

08 Ağustos 2017 Salı 11:56
Fetbazlar boş durmuyor! Organik hoşaf üzerinden...

TRT’de düzenlenen “Bir Fikrim mi Var” isimli yarışmada batmayan deniz gözlüğü, portatif fizik tedavi cihazı ve organik hoşaf fikirlerinin yarıştığı programda finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu.

BİLİMSEL DEĞİL GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI

"Organik hoşaf" projesi üzerinden algı oluşturmaya çalışan fitne üssünün fetbazları boş durmayarak, girişimcilik formatlı söz konusu yarışmayı bilimsel bir yarışma gibi yansıtmaya çalıştı.

FİNALİ "HIZ AYARLI YOL KASİSİ" PROJESİ KAZANDI

"Organik hoşaf" projesinin de finalde yer aldığı yarışmayı "hız ayarlı yol kasisi" projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazandı.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

"Bir fikrim mi var" yarışmasının yapımcı şirketi yaşanan tartışmalarla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Yapımcı şirketin açıklaması:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan bilim değil girişimcilik yarışması "Bir fikrin mi var"ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerdir. Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş - sonra da elenmiştir."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 11:56
  1. Organik hoşaf
  2. Bir Fikrim mi Var
  • TMTM33 dk önce
    üret te İSTER HOŞAF ÜRET. İSTER CHİP ÜRET. İKİSİDE LAZIM. önce hoşaf vardı. kola sahtesi sonradan çıktı. Kola Bitecek, Hoşaf devam edecek.
  • AyıpAyıp34 dk önce
    Hoşaf nedir yahu bilim dururken.Çok utandım resmen bi taraftan bilimsel bi çalışma diğer taraftan uydurduktan bi hoşaf çalışması.Utandım....
  • melekmelek37 dk önce
    Bizede bu yakışırdı zaten. Eski bakanlarımızdan birinin dediği gibi; bizdeki teknoloji NASA da bilem yok diye...
  • C5C540 dk önce
    Eşşek hoşaftan ne anlar.??Deyip geçelim.
  • Çoban EzeÇoban Eze49 dk önce
    Aslında böyle gıda terörünün olduğu bir zamanda doğru bir girişim ama süistimale de açık olduğu ortada malesef. Böyle bir algıyla da karalanmaya çalışılmış bir proje. Yoksa bu programı yıllar önce izlediğimde komik girişimleri de görmüştüm. Bu programda değilde Alaçatı'da butik otellerin olduğu bir yerde ya da benzer bir tatil yöresinde organik hoşaf yapıp satan birisi olsaydı bu kardeşimiz, magazin programları bile reklamını yapardı. Kasesi de rahat 20 tl falan olurdu.
  • CahilCahil55 dk önce
    Çocuklar göbek atmaya özeneceğine bunlara özenir en azından
  • Bir tas hosafBir tas hosaf1 sa önce
    Valla ne diyelim, adamlarin tenkit etmesi gayet normal. Yani bizimkilerd e bu kadar asikar. bir hosaf tan bile yandaslik yapacak kadar enayilik yapmasalardi bari. Herseyi kilifa uydurmak lazim vesselam. Bak ne diyorlar simdi de: Essek hosaftan ne anlar tabiri de yanlis cikti, pekala anliyorlarmis, diyorlar . Rezil olduk elalaleme. Yapmasinlar böyle salakca hosaf falan birinciligi-
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