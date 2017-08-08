Fetbazlar boş durmuyor! Organik hoşaf üzerinden...

TRT’de düzenlenen “Bir Fikrim mi Var” isimli yarışmada batmayan deniz gözlüğü, portatif fizik tedavi cihazı ve organik hoşaf fikirlerinin yarıştığı programda finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu.

BİLİMSEL DEĞİL GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI

"Organik hoşaf" projesi üzerinden algı oluşturmaya çalışan fitne üssünün fetbazları boş durmayarak, girişimcilik formatlı söz konusu yarışmayı bilimsel bir yarışma gibi yansıtmaya çalıştı.

FİNALİ "HIZ AYARLI YOL KASİSİ" PROJESİ KAZANDI

"Organik hoşaf" projesinin de finalde yer aldığı yarışmayı "hız ayarlı yol kasisi" projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazandı.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

"Bir fikrim mi var" yarışmasının yapımcı şirketi yaşanan tartışmalarla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Yapımcı şirketin açıklaması:

Tam 10 yıldır ekranlarda olan bilim değil girişimcilik yarışması "Bir fikrin mi var"ın kazananı hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşlerdir. Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise Hoşaf üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükselmiş - sonra da elenmiştir."