Festivalde büyük yangın

İspanya’nın Barselona kentinde dün gece saatlerinde “Tomorrowland Unite Spain” adlı ünlü müzik festivali sırasında yangın çıktığı, yangın nedeniyle 22 bin kişinin organizasyon alanından tahliye edildiği belirtildi. Dev sahnenin konser sırasında bir anda alev aldığı ve yangında ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, havai fişeklerin neden olabileceği düşünülüyor.