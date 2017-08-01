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Festivalde bitkilerden ev yaptılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 7.’si düzenlenen Büyük Ankara Festivali oldukça ilginç görüntülere sahne oluyor.

01 Ağustos 2017 Salı 12:08
Festivalde bitkilerden ev yaptılar

Hayvanlar, at gösterileri, binicilik, Feyza Gürsey Bilim Merkezi etkinlikleri, birbirinden ilginç park tasarımları, bitkilerden oluşturulan hayvanlar gibi birçok dikkat çeken objenin yer aldığı ANFA standında ’Bitki Evi’ de büyük ilgi görüyor.

Çelik konstrüksiyondan yapılan bitki evi ilginç bir çalışma olarak göze çarpıyor. Çatı kısmı ahşap OSB ile kaplanan bitki evinin üzerine canlı bitki uygulaması yapılarak görsel bir şölene dönüştürüldü. Yapılan çalışma ile birbirinden renkli ve ilginç bitkilerin kullanıldığı bitki evi görenleri adeta şaşkına çeviriyor.

Berberis, ardıç ve mazının kullanıldığı bitki evin tavanı çeşitli bitkilerle özel olarak tasarlandı. Toplam oturum alanı 49 metrekare olan bitki evinin çatısı ise 64 metrekare. Çatısının tamamen canlı bitkilerden oluştuğu bitki evinin tavanı ise kısmen de olsa yapay bitkilerden oluşuyor.

Zemini akvaryum

Bu muhteşem görsel şölenin zemini ise oldukça ilginç. Ziyaretçilerin üzerinde yürüdüğü zemin akvaryum olarak tasarlandı. İlginç balık türlerinin konuşlandırıldığı akvaryum 11 ton su kapasiteli. ANFA Genel Müdürlüğü standında yer alan bitki evinin dış kısımları ise beton bariyerlerle refüj olarak tasarlandı. İçine toprak doldurulup üzerine spiral leylandi, dik ardıç, bodur goldriderleylandi dikilerek rulo çim serildi. Bu şekilde peyzaj alanı haline getirilen bitki evi ANFA standında ziyaretçilerini bekliyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:08
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