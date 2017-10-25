Festival Cinema Mediterraneen Montpellier’de Türk Geçiti

Engin Atış’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Zeynep Atış’ın yaptığı kısa film Feda’nın (Sacrifice) başrollerinde Sitare Akbaş, Gürkan Durna ve Mustafa Barış Koçkar yer alıyor. Geleneklerin ve patriyarkanın hem kadına hem de erkeğe uyguladığı baskıyı anlatan Feda (Sacrifice) Festival Cinema Mediterraneenne Montpellier’nin (CINEMED) Panorama bölümüne seçildi. Filmin senaristi ve yapımcısı olan Zeynep Atış filmi; ‘’Meryem ve Mustafa, doğudan İstanbul’a göç etmiş genç bir çift. Büyük şehrin getirdiği sıkıntı ve çaresizliklerin yanı sıra bir yandan da ailelerinin torun isteğiyle başa çıkmak zorundalar. Feda, diğer kısa filmlerden farklı olarak, geleneklerin hem kadın, hem de erkek üzerinde yarattığı baskı üzerinde duruyor. Filmin uluslararası ilk gösterimi Festival du Cinema Mediteraneenne Montpellier’de yapılacak. Sinema sektörünün Avrupa’daki en iyi festivallerinden birine seçilmiş olmak, ekip için de büyük bir gurur kaynağı oldu.’’ şeklinde yorumluyor. Feda’nın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

CINEMED Panorama bölümüne seçilen on kısa filmin iki tanesi Türkiye Sineması’ndan. Feda (Sacrifice) dışında seçilen diğer kısa filmimiz ise Barış Bıçakçı’nın Seyrek Yağmur isimli kitabından, Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Veli Saçılık’ın direnişine ithafen hazırlanan; Serkan Keskin, Funda Eryiğit, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Çevik, Rıza Akın ve Serdar Orçin’in yer aldığı Tufan Taştan’ın çektiği Söz Uçar. KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, açlık grevine başlamış, 22 Mayıs’ta ise gözaltına alınarak, ertesi gün haksız yere tutuklanmışlardı. Söz Uçar’ı aşağıdan izleyebilirsiniz.