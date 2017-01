Feryat etti: Beni kurtarın!

Batman’ın Kültür Mahallesi'ne ikamet eden Ferdi Eren'in (30), 15 yıldır kullandığı uyuşturucu madde illetin nedeniyle hem kendisinin hem de ailesinin hayatı karardı. Bu illetten kurtulmak ve tedavi olmak için yetkililerden yardım isteyen Eren, "Lütfen beni bu maddeden kurtarın" diyerek çağrıda bulundu.

Eren, 15 yaşından beri kullandığı uyuşturucu yüzünden gün yüzü görmediğini belirterek eşi ve 7 yaşındaki kızında ayrı kalmak zorunda kaldığını ifade etti.

Uyuşturucu illetinden kurtulup eşi ve çocuğuna tekrar kavuşmak için yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Eren, uyuşturucudan kurtulmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gittiğini ancak herhangi olumlu bir cevap alamadığını dile getirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerin kendisiyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini ileri süren ve bu yüzden kendisine karşı duyarsızlıktan yakınan Eren, başta Vali Ahmet Deniz olmak üzere yetkililere seslenerek, bağımlılıktan kurtulmak için kendisine yardım elinin uzatılmasını istiyor.

Ailesinin maddi durumu olmadığını aktaran Eren, uzun süreli tedavi için Elazığ veya Malatya’da tedavi görmek istediğini dile getirdi.

"Hem beni hem bu maddeyi kullanan gençleri topluma kazandırın"

Topluma kazandırılmak istediğini vurgulayan Eren, "15 yaşından beri madde kullanıyorum. Yaşım 30, 15 senedir madde kullanıyorum. 8 senedir evliyim. 7 yaşında bir kızım var. Maddeden kurtulmak istedim ve bu yüzden Sosyal Yardımlaşmaya dilekçelerimi sundum ama hiç bir şekilde destek alamadım. İsteklerim sadece dilekçemde kaldı. Buradan sağlık kuruluşlarına, sayın valimize ve sayın emniyet müdürümüze sesleniyorum; hem beni hem bu maddeyi kullanan gençleri topluma kazandırın. Devletimiz bizi, çoluk çocuğumuza kazandırsın. Madde kullandığımdan dolayı şu anda eşim ve çocuğumdan ayrıyım. Bir defa düştüm ama devletim bana bir yardım eli uzatmasını istiyorum." dedi.

Madde kullanan gençlere de seslenen Eren, şunları söyledi: "Madde kullanmak bizim hayatımızı, eşimizi, çocuğumuzu, annemizi, babamızı ve her şeyimizi alıyor. En son bittiğimiz an her şey aklımıza geliyor. Ama o an da her şey bitmiş. Kimse bu yolda, iyi bir şey görmedi. Hep kötü şeylerle karşılaştık."

"Bu maddeden kurtulmak istiyorum"

Madde kullanımından ancak yetkililerin yardımı sayesinde kurtulabileceğini sözlerine ekleyen Eren, son olarak şu ifadeleri kullandı: "12 yıllık garsonluk tecrübem var. Kariyerim çok iyidir ama madde bağımlısı olduğum için hiç bir şekilde işimde verimli olamıyorum. Batman'da da iş imkânı yok. Yetkililer inşallah sesimizi duyar ve hayırlı bir insan oluruz. 18 kardeşiz, babam emekli maaşıyla ancak çocuklarını geçindirebiliyor. Babamın, bana vereceği 100 lira, kardeşlerimin evde aç kalmaları demektir. Tedaviye gönderecekler beni ama tedaviye gitmek için ister istemez bir imkân gerekiyor. Bunu Sosyal Yardımlaşma aracılığıyla anlattım ama halen bekliyorum. Bekleyecek takatim kalmadı. Beni topluma kazandırmalarını istiyorum. Sayın valime de sesleniyorum; beni topluma kazandırın, devletim de bir insan kazansın. Ben madde bağımlılığından kurtulmak istiyorum. Madde bağımlılığından dolayı hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Bu madde beni kilitlemiş."

Baba Abdulğavur Eren ise maddi durumu kötü olduğu için oğluna gereken yardımı yapamadığına dikkat çekerek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

