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Ferrari'nin karı yükseldi

Ferrari NV’nin karı bir önceki yıla göre 217 milyon eurodan 270 milyon euroya yükseldi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:50
Ferrari'nin karı yükseldi

Ferrari NV’nin ikinci çeyrek karı, % 2.7 oranında arttı. İtalyan spor otomobil üreticisinin 2.1 milyon dolarlık LaFerrari Aperta üstü açık modeli dahil özel üretimlerine olan talepten fayda sağladığı belirtildi.

Şirket, faiz, vergi ve amortisman öncesi düzeltilmiş kazancının bir önceki yıla göre 217 milyon eurodan 270 milyon euroya (320 milyon dolar) yükseldiğini kaydetti.

Analistlerin beklentisinin 262 milyon euro olduğu belirtildi.

Uzmanpara

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:50
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