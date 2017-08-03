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Ferrari 599 GTO'nun 2. eli bakın kaça satıldı

Türkiye sadece 3 adet bulunan Ferrari 599 GTO 2 milyon 600 bin TL’ye satıldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:47
Ferrari 599 GTO'nun 2. eli bakın kaça satıldı

Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modeli bir koleksiyonerden bir diğerine satıldı. Türkiye’de 3 adet bulunan araçlardan bir tanesi 2 milyon 600 bin TL’ye satıldı.

Satışı yapan S&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modelini, bir koleksiyonerden bir diğerine satışını yaptık. Ülkemizde sadece 3 tane olan 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:47
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