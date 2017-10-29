Fernando: Top oynamamıza izin vermiyorlar

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Fernando, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtirken, "İkinci yarıya iyi başlamamız lazımdı. Ama duran toptan yemememiz gereken bir gol yedik. Hakem de takdir haklarını sürekli rakipten yana kullandı. Bizi oynatmayan, devamlı durduran bir hakeme karşı oynadık. Böyle bir hakeme karşı oynayınca da işiniz daha da zorlaşıyor." dedi.

"Top oynamamıza izin verilmiyor..."

"Sonuçta biz lideriz. Niye lideriz? İyi futbol oynadığımız için lideriz. Ama bizim top oynamamıza izin verilmiyor." diyen yıldız futbolcu, şöyle devam etti: "Rakiplerin çalışıp bizi futbolla geçmeleri gerekiyor. Böyle hakem hatları ile geçmeleri hoş olmuyor. Bugün hakemin sonuçta ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz."