Fernando Muslera'nın parmağı kırıldı

Galatasaray'da dün akşam yapılan antrenmanda sol el serçe parmağından sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Fernando Muslera'nın parmağı kırıldı
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:17
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Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp başarılı kalecinin sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.

Galatasaray'ın Fernando Muslera hakkında yaptığı açıklama şöyle;

  • "Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı"




(Yeni Şafak)
 
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