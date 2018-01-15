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Fernando Muslera o giderse bende giderim

Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera çarpıcı açıklamalar geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
Fernando Muslera o giderse bende giderim

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Uruguaylı eldivenin Türkiye Gazetesi'nde yer alan röportajından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray'da oynadığın eski arkadaşlarından en çok kimi özlüyorsun?

Ben herkesle arasını iyi tutabilen bir insanım. Burada tanıştığım her insanla çok özel anılarım oldu ama yabancı arkadaşlarımla arasından birilerini söylemem gerekirse Riera, Ujfalusi, Colin Kazım, Elmander ve Baros'u sayabilirim.

Taffarel gibi futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray’da görev yapmak ister misin?

Burada taraftarlarımız tarafından sevilmek elbette ki beni çok mutlu ediyor. Galatasaray'dan bu yönde bir teklif gelmesi halinde seve seve kabul ederim. Buraya gelmeden önce birçok teklif almıştım ama Galatasaray'ı tercih etmenin hayatım boyunca verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın bana ihtiyaç duyduğu her an burada olmaya hazırım.

Mert Çetin (tercüman) senin için ne ifade ediyor?

Mert takımımız için çok çok önemli. Her zaman 'Mert giderse Galatasaray da gider' gibi bir söz söylüyorum çünkü bizim hayatımızın 7/24 içinde. İlk geldiğim günden beri her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Mert giderse ben de giderim (Gülüyor).

 

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
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