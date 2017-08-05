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Fernando isim verdi! 'Umarım o da gelir'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fernando, Avusturya kampında bir basın toplantısı düzenledi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:38
Fernando isim verdi! 'Umarım o da gelir'

Sarı-kırmızılı takımın Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu, transfer süreci hakkında konuşurken, sürpriz bir Jason Denayer açıklamasında da bulundu.

İşte Fernando'nun öne çıkan açıklamaları...

''Dünya çapında bir takıma geldim, kulübün tarihinde önemli Brezilyalılar da var. 3 hafta önce teklif aldım, inanılmaz mutlu oldum. Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyorum, çok mutlu oldum. Galatasaray'da oyuncu kalitesi var, iyi transferler geliyor. Tek hedefimiz var ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takımımızda kaliteli orta sahalar var, çalışıp formayı almak istiyorum. Rekabet her zaman takım için faydalıdır.''

''Maicon ile konuştum, verdiği bilgiler çok önemliydi. İyi referanslar da verince bu transfer gerçekleşti. Melo, çok önemli bir isim, Galatasaray tarihi ve taraftarı için önemini biliyorum. Hedefim Melo gibi tarihe adımı yazdırmak.''

''Son 1 hafta tek başıma çalıştım. Manchester City'de idmanlara çıkıyordum. En kısa zamanda form tutarım. Hoca oynatırsa hazırım.''

''UMARIM DENAYER GALATASARAY'A GELİR''

''Buraya gelmeden Jason Denayer ile de konuştum. Çok güzel bilgiler verdi. Buraya gelmeyi çok istiyor umarım Denayer de gelir.''

''Türkiye Ligi ile İngiltere Ligi'ne karşılaştırmak doğru olmaz.''

''AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM...''

''Roma'dan teklif almadım ama Avrupa'dan bayağı teklif vardı. Galatasaray'ın ilgisi ve büyüklüğü kararımda etkili oldu.''

Talisca ve Josef de Souza'yı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Fernando ''İkisini de tanıyorum. Derbilerin önemini biliyorum. Geçen sene derbi kazanamamak üzücü'' cevabını verdi.

''Bu sene yeni transferlerle birlikte tüm derbileri kazanacak güçteyiz.''

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:38
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