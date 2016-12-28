Fernando Cavenaghi kariyerini sonlandırdı

Bu haber 1.367 kez okundu

Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Cavenaghi futbolu bıraktığını açıkladı.



River Plate'in efsane ismi, kulübün resmi internet sitesinde bir de veda mesajı yayınladı. River Plate tarihinin en iyi 10 golcüsünden biri olan Cavenaghi şunları söyledi:

"Bugün benim için çok özel bir gün. Bu video aracılığıyla sportif kariyerimi sonlandırdığımı belirtmek istiyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Tanrı'ya da şükürler olsun bana bunu yapabilmem için fırsat verdi."

Taraftarları da unutmayan Cavenaghi şöyle konuştu:

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi en kötü zamanlarımızda bile koşulsuz şartsız desteklediniz."

River formasıyla 112 gole imza atan Fernando Cavenaghi geçtiğimiz sezon APOEL Nikosia'ya transfer olmuştu. Golcü oyuncu ayrıca Monumental Stadı'nda gelecek yılın ortalarında River Plate formasıyla bir veda maçı yapacağını da söyledi.







(Yeni Şafak)