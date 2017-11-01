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Fernandao'yu sezon başında istedik, şimdi de istiyoruz'

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, “Fernandao’yu sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz'' dedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:50
Fernandao'yu sezon başında istedik, şimdi de istiyoruz'

Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen; Agu, Badu, Titi, Ekong, Kembo gibi flaş isimlerle güçlenen Bursaspor istediği forvet takviyesini ise yapamamıştı. Yeşil-Beyazlılar devre arasında mutlaka bir golcü alacak. Hedefteki isimlerin başında ise iki sezon önce Bursa’da 23 golle krallık yaşayan Fernandao yer alıyor.

Yıldız golcü hakkında Lig Radyo’da konuşan Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, “Fernandao şu anda sözleşmesi olan bir oyuncu. Onun hakkında konuşmamız doğru değil. Adını bile zikretmek yanlış. Onla ilgili bir girişimimiz olmadı. Ancak sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz. Zaman ne gösterir bilinmez” diye konuştu.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 09:50
  1. Agu
  2. Badu
  3. Titi
  4. Ekong
  5. Kembo
  6. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay
  7. Fernandao
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