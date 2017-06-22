Fernandao'ya talip çıktı
Yunanistan'ın Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao'yu kiralamak için harekete geçti.22 Haziran 2017 Perşembe 17:13
Fenerbahçeli Fernandao'yu Yunanistan Şampiyonu Olympiakos istiyor.
FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertliler ilk etapta iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri de göz önünde bulundurarak teklife sıcak baksa da, arada maddi pürüzler bulunuyor.
Fenerbahçe'nin istediği kiralama bedeli ve Fernandao'nun yıllık ücreti Olympiakos'u zorluyor. Ücretlerde indirip yapılması durumunda önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.
EMENİKE SPARTAK MOSKOVA YOLUNDA
Diğer taraftan istenmeyen bir başka golcü olan Emenike'nin Spartak Moskova yolunda olduğu belirtildi. Fenerbahçe'de bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Nijeryalı forvetin, eski takımına dönmesi bekleniyor.
VAN PERSİE KALIYOR
Fernandao ve Emenike'ye talip çıkarken, beğenilmeyen bir başka golcü Robin Van Persie'nin ise, Aykut Kocaman'ın isteği üzerine önümüzdeki sezonda da takımda kalacağı öğrenildi.