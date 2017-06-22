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Fernandao'ya talip çıktı

Yunanistan'ın Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao'yu kiralamak için harekete geçti.

22 Haziran 2017 Perşembe 17:13
Fernandao'ya talip çıktı

Fenerbahçeli Fernandao'yu Yunanistan Şampiyonu Olympiakos istiyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertliler ilk etapta iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri de göz önünde bulundurarak teklife sıcak baksa da, arada maddi pürüzler bulunuyor.

Fenerbahçe'nin istediği kiralama bedeli ve Fernandao'nun yıllık ücreti Olympiakos'u zorluyor. Ücretlerde indirip yapılması durumunda önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

EMENİKE SPARTAK MOSKOVA YOLUNDA

Diğer taraftan istenmeyen bir başka golcü olan Emenike'nin Spartak Moskova yolunda olduğu belirtildi. Fenerbahçe'de bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Nijeryalı forvetin, eski takımına dönmesi bekleniyor.

VAN PERSİE KALIYOR

Fernandao ve Emenike'ye talip çıkarken, beğenilmeyen bir başka golcü Robin Van Persie'nin ise, Aykut Kocaman'ın isteği üzerine önümüzdeki sezonda da takımda kalacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 17:13
  1. Brezilya
  2. Yunanistan
  3. Olympiakos
  4. Fenerbahçe
  5. Spartak Moskova
  6. Robin Van Persie
  7. Aykut Kocaman
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