Fernandao'dan mesaj var

Adı transfer dedikodularına karışan Fernandao, tatilini sürdürdüğü ülkesi Brezilya’dan mesaj gönderdi.



Golcü oyuncu, kırılan kolunun tamamen iyileştiğini söyleyerek, “27 Haziran’da arkadaşlarımla birlikte çalışmalara başlayacağım. Fenerbahçe’ye verecek çok şeyim var. Yeni sezonda forma rekabetinin içerisinde ben de olacağım. Yaşadığımız başarısızlıkları hep birlikte telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.