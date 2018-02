Fernandao'dan flaş şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan Fernandao, şampiyonluk yarışında güçlü takımların yer aldığına değinerek, "Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada. Çok iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat dört veya beş takım şampiyonluk için savaşıyor ve hepsi çok güçlü. Hepsinin şampiyon olmak için yeterli şartları var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı çok yüksek. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sene sonu şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun süren sakatlık döneminde zor günler geçirdiğini anlatan 30 yaşındaki santrfor, şöyle devam etti:

"Benim için karmaşık bir süreç oldu. Bu kadar ağır bir sakatlık yaşamayı beklemiyordum. Zor bir yıl geçirdim ama ben her zaman kendime olan güvenimi yüksek tutmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Çünkü buradaki ilk iki yılımda gerçekten iyi bir performans göstermiştim. Güzel bir gol ortalaması yakalamıştım. Sakatlığımdan sonra kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğimden, hatta daha iyisini yapabileceğimden hiç şüphem yoktu. Benim için zor bir süreçti ama her zaman sakin kaldım. Çünkü benim eskisinden daha iyi bir şekilde dönebilecek gücüm her zaman vardır. Umarım bu yılı da en iyi şekilde bitirip, gollerimle takımıma katkıda bulunup şampiyon olma hedefini gerçekleştirebilirim."

"Giuliano, ilk günden beri kalitesini gösterdi"

Brezilyalı golcü, vatandaşı Giuliano Victor de Paulo'nun kaliteli bir oyuncu olduğunu ve sakatlığından dolayı takımın eksikliğini hissettiğini vurguladı.

Giuliano'nun pasları ve tekniğiyle fark oluşturduğunu aktaran Fernandao, şunları kaydetti;

"Giuliano, buraya geldiği ilk günden beri bütün kalitesini gösterdi ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takım eksikliğini hissedecektir ama forvet oyuncuları eksikliğini biraz daha fazla hissedecektir. Saha içindeki son pasları ve tekniği ile fark yaratan bir oyuncu. Onunla oynadığımız zaman gol atma imkanımız daha fazla oluyor. Futbolda sakatlıklar var fakat takım onsuz da oynamayı öğrenmeli. En kısa zamanda sahalara dönmesi için bütün iyi dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa zamanda eskisinden daha iyi bir biçimde dönecektir."