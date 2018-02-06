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Fernandao'dan flaş şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Fernandao çarpıcı açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 14:54
Fernandao'dan flaş şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulunan Fernandao, şampiyonluk  yarışında güçlü takımların yer aldığına değinerek, "Fenerbahçe, şampiyonluk  yarışında ilk sırada. Çok iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Şampiyonluğu hak  ettiğimizi düşünüyorum. Fakat dört veya beş takım şampiyonluk için savaşıyor ve  hepsi çok güçlü. Hepsinin şampiyon olmak için yeterli şartları var.  Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı çok yüksek. Elimizden gelenin en iyisini  yapıp sene sonu şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun süren sakatlık döneminde zor günler geçirdiğini anlatan 30  yaşındaki santrfor, şöyle devam etti:

"Benim için karmaşık bir süreç oldu. Bu kadar ağır bir sakatlık  yaşamayı beklemiyordum. Zor bir yıl geçirdim ama ben her zaman kendime olan  güvenimi yüksek tutmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Çünkü buradaki ilk iki yılımda  gerçekten iyi bir performans göstermiştim. Güzel bir gol ortalaması yakalamıştım.  Sakatlığımdan sonra kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğimden, hatta daha  iyisini yapabileceğimden hiç şüphem yoktu. Benim için zor bir süreçti ama her  zaman sakin kaldım. Çünkü benim eskisinden daha iyi bir şekilde dönebilecek gücüm  her zaman vardır. Umarım bu yılı da en iyi şekilde bitirip, gollerimle takımıma  katkıda bulunup şampiyon olma hedefini gerçekleştirebilirim."

"Giuliano, ilk günden beri kalitesini gösterdi"

Brezilyalı golcü, vatandaşı Giuliano Victor de Paulo'nun kaliteli bir  oyuncu olduğunu ve sakatlığından dolayı takımın eksikliğini hissettiğini  vurguladı.

Giuliano'nun pasları ve tekniğiyle fark oluşturduğunu aktaran  Fernandao, şunları kaydetti;

"Giuliano, buraya geldiği ilk günden beri bütün kalitesini gösterdi ve  takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takım eksikliğini hissedecektir ama forvet  oyuncuları eksikliğini biraz daha fazla hissedecektir. Saha içindeki son pasları  ve tekniği ile fark yaratan bir oyuncu. Onunla oynadığımız zaman gol atma  imkanımız daha fazla oluyor. Futbolda sakatlıklar var fakat takım onsuz da  oynamayı öğrenmeli. En kısa zamanda sahalara dönmesi için bütün iyi dileklerimi  iletiyorum. Umarım en kısa zamanda eskisinden daha iyi bir biçimde dönecektir."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:54
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