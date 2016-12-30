Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçında hat-trick yapan Fernandao, “Mutluyum. Bu 3 gol, kendimi adamamın, çalışmanın meyvesidir. Tanrıya şükürler olsun, tatil sonrası daha da odaklanmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Fernandao: Yeteneklerimiz kıyas edilemez

Moussa Sow’un röveşata golleri ve kendisinin attığı röveşatası karşılaştırması istenen Fernandao, "Bu konuda yeteneklerimiz kıyas edilemez. O benim hocam olabilir. Böyle çok fazla golü var. Bende bu akşam ona benzer bir gol attım” dedi.

Sakatlık süreci ve sonrası ile ilgili de golcü oyuncu, “Sakatlığımın bir gün geride kalacaktı. Fenerbahçe’de çok büyük forvetler var. Sahada olabilmenin tek yolu maksimumu vermek ve çok çalışmaktı. 2016 yılını iyi şekilde tamamladığımı düşüyorum” ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki 3. röveşata golü olduğunu söyleyen Fernandao, “2017'de de kendimi işime adayacağım. Bizim için zaferlerle dolu bir yıl olsun" diyerek sözlerini noktaladı.