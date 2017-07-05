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Fernandao sezonu kapatabilir

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdürürken, Brezilyalı golcü Fernandao'dan gelen haber keyifleri kaçırdı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:55
Fernandao sezonu kapatabilir

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kolu kırılan ve uzun bir tedavi süresine giren Fernandao'dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncunun kolundaki parçalı kırığın tam kaynamadığı ve yapılan kontrollerde durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Fernandao'nun durumunu yakından takip edecek sağlık heyeti eylül ayına kadar bekleyecek. İyileşme olmadığı takdirde Brezilyalı golcünün ameliyat olarak sezonu kapatması bekleniyor.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:55
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