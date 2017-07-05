Fernandao sezonu kapatabilir

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kolu kırılan ve uzun bir tedavi süresine giren Fernandao'dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncunun kolundaki parçalı kırığın tam kaynamadığı ve yapılan kontrollerde durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Fernandao'nun durumunu yakından takip edecek sağlık heyeti eylül ayına kadar bekleyecek. İyileşme olmadığı takdirde Brezilyalı golcünün ameliyat olarak sezonu kapatması bekleniyor.