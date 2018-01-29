Ferdi Tayfur'dan Afrin operasyonuna destek

Usta Sanatçı Ferdi Tayfur, kariyerinden Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Amerika'nın terör örgütleriyle iş birliği yapıp sınırımıza terör devleti kurdurmak istediğini belirten sanatçı; Türk askerinin canavar gibi görev yaptığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da övdü.

'NEREDE BİR KASO VAR ORADAN ABD ÇIKIYOR'

Türkiye, terör örgütleriyle kararlı bir mücadele yürütüyor. Afrin operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika hiçbir zaman rahat durmadı. Nerede bir kargaşa, kaos var; arkasından Amerika çıkıyor. Silah satmak için, petrol için yapamayacağı şey yok Amerika'nın. Amerika, bizim hiçbir zaman dostumuz olmadı. Kimse Türkiye'nin sınırına terör devleti kuramaz. Amerika terör örgütleriyle işbirliği yapıp sınırımızda terör devleti kurdurmak istiyor. Kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz vatanımız için. Türk askeri canavar gibi, vatan aşkıyla görevlerini yapıyorlar. Çanakkale'de büyük bir zafere imza atmış bir milletiz biz. Genlerinde kahramanlık olan bir halkız. Batı zaten hep aynı oyunları oynuyor. Amerika, mazlumların vebalini almış, çok günahkar bir ülke. En son işte gördük; Kudüs'ü, İsrail'in başkenti ilan ederek bölgede kaos yaratmak istedi. Her zaman mazlumun yanında olan Türkiye sahip çıktı Filistin halkına. Bağımsız bir ülkeyiz, kimseye ihtiyacımız yok bizim. Türkiye, stratejik olarak çok önemli bir yerde. Bu yüzden sürekli ülkemiz üzerine oyunlar oynanıyor. Türk'ün kendinden başka dostu yok. Osmanlı'dan beri cephedeki Allah Allah sesleriyle yeri titreten bir toplumuz. Allah Allah sesleriyle yeri göğü inleten, vatan aşkıyla dolu askerlerimizin karşısında kimse duramaz.

'ERDOĞAN ÇOK ÖZEL BİR LİDER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı lider olarak nasıl buluyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın içinden gelmiş bir lider. Fakirlik de çekti, haksızlığa uğrayıp cezaevine de girdi ama yılmadı, hep mücadele etti. Çok mücadeleci bir insan. En sevdiğim yanlarından biri de çok vefalı olması. Kendine yapılan iyiliği asla unutmuyor. Milletini çok iyi tanıyan bir lider aynı zamanda. Bence siyasi tarihimizdeki en büyük liderlerden biri. Allah yardımcısı olsun. 80 milyon insana hizmet vermeye çalışıyor. Ülkesi için sürekli çalışan, kafa yoran bir lider; bu çok önemli. Bazen görüyorum; bir günde Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor, halkıyla buluşuyor. Tarihimizi, kültürümüzü iyi biliyor ve ona sahip çıkıyor. Allah'ın yarattığı özel kullardan biri bence. Son yıllarda ülke olarak çok zor günler geçirdik ama bakın Erdoğan; tüm bu zorluklar karşısında Türkiye'yi bir arada tutmayı, vatanımızın bütünlüğünü korumayı başardı. Bu bile onun ne kadar özel bir lider olduğunu gösteriyor. (Sabah)