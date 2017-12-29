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Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu

Spor yorumcusu Ziya Şengül Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması İstanbulspor maçında oynadığı futbolu sert sözlerle eleştirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 12:02
Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu

Star gazetesi yazarı spor yorumcusu Ziya ŞengülFenerbahçe'yi yerden yere vurdu.

'Aykut Hoca her ne kadar şampiyonluk türküleri çığırıyorsa da bu hal ve gidişle biraz zor' diyen Ziya Şengül 'Aykut Kocaman'a sormak istiyorum; Ziraat Türkiye Kupası, İstanbulspor maçında “Takımının oynadığı futboldan memnun kaldı mı acaba?” Ben seyrettiğim zaman yemin ediyorum uykum geldi' ifadelerini kullandı.

İşte Ziya Şengül'ün 'Bu hal ve gidişle şampiyonluk zor' başlıklı yazısı;

Fenerbahçe'yi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1.Lig ekibi İstanbulspor karşısında izleyince hayretler içinde kaldım. Aykut Kocaman'a sormak istiyorum; “Takımının oynadığı futboldan memnun kaldı mı acaba?” Ben seyrettiğim zaman yemin ediyorum uykum geldi.

Sahadaki mevcut kadroya bakıyorum, neredeyse ligde oynayan tam kadro havasındaydı. Ama amatör takımlar da dahil mahalle takımları bile kazanma adına daha hırslı ve istekli olurdu. Ancak gördük ki, Fenerbahçe sanki veteranlar maçına çıkmış gibi “vurdum-duymaz” bir havadaydı.

Aykut Kocaman, İstanbulsporlu futbolcuların takım halinde 120 kilometre koştuklarından dem vuruyor. Eğer sen de Fenerbahçe isen, rakibin İstanbulspor kadar koşamıyorsan, sana büyük takım demek için bin şahit lazım. Kimin ne yaptığı belirsiz.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:02
  1. Ziya Şengül
  2. Fenerbahçe
  • mehmetmehmet15 dk önce
    imzamı atarım yazının altın aykut bu takımın hocası degil kim ne derse desin 10 numara küçük geliyor bu takıma bu adam
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