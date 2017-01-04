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Fenerbahçe'yi 'terör' bahanesiyle reddetti

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 10 numaralar arasında yer alan Palermolu Robin Quaison'un İstanbul'daki terör olayları nedeniyle transfer görüşmesini bile yapmadığı öne sürüldü. Quaison'un Fenerbahçe yerine Almanya'dan gelen transfer teklifini kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'yi 'terör' bahanesiyle reddetti
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:15
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Fenerbahçe'nin istediği iddiaları İtalya basını tarafından gündeme getirilen Robin Quaison'un sarı lacivertliler ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo ile kontratı sezon sonunda bitecek olan İsveçli 10 numara Robin Quaison için Fenerbahçe de Dick Advocaat'ın isteğiyle transfer görüşmelerine başlamak istedi. Ancak, Quaison'un İstanbul'da yaşanan terör olayları nedeniyle transfer olmayı düşünmediği ve daha masaya oturmadan Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Sporx'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Robin Quaison'un Almanya'dan Hoffenheim ile görüştüğü ve bu transfer döneminde Bundesliga'ya transfer olabileceğinin altı çizildi. 










(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİstanbulFenerbahçeAlmanyaİtalyaİsveçHoffenheimJuventusGazzePalermo
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