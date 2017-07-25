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Fenerbahçe'yi şok eden sakatlık!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Sturm Graz ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

25 Temmuz 2017 Salı 20:48
Fenerbahçe'yi şok eden sakatlık!

Robin van Persie'nin, dizindeki sakatlık nedeniyle Sturm Graz maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Ntvspor'un haberine göre, yapılan son kontrollerin ardından Hollandalı yıldızın Sturm Graz maçında oynayamayacağı kesinleşti.
İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen Van Persie'nin, sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarında da gerilme tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 20:48
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