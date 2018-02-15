Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'yi sarsan şok istifalar!

Sarı lacivertli ekipte İstanbul bölge sorumluları istifa ettiklerini duyurdular.

15 Şubat 2018 Perşembe 02:34
Fenerbahçe'yi sarsan şok istifalar!

Kulübü'nün bazı bölge sorumluları yayımladıkları bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular. Başkan Aziz Yıldrım'a 'başkan adayı Ali Koç'u desteklediklerini ileten bölge sorumluları Yıldırım'dan Ali Koç'un önünü açmasını istediler.

Bildiride Fenerbahçe Kulübü İstanbul Avcılar Bölge Sorumlusu Ünal Güneri, Bakırköy Bölge Sorumlusu Av. Mutlu Aydın Güneşli, Başakşehir Bölge Sorumlusu Onur Gül, Beylikdüzü Bölge sorumlusu İsmail Yalçın, Büyükçekmece Bölge Sorumlusu Ömer Kazancı, Esenyurt Bölge Sorumlusu Gürbüz Süleymanoğlu, Küçükçekmece Bölge Sorumlusu Dr. Erdal Şen, İstanbul 3. Bölge Başkanı Alaattin Yavuz Güneş'in imzaları yer aldı..

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 02:34
  1. Fenerbahçe
  2. Aziz Yıldırım
  3. Ali Koç
  4. istifa
  5. futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1.Lig ekibine TFF’den kötü haber geldi!
    1. 1.Lig ekibine TFF’den kötü haber geldi!
    2. Fenerbahçe'yi sarsan şok istifalar!
    3. İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon
    4. Flaş gelişme! Tecrübeli teknik adam..
    5. Liverpool,Porto'yu darmadağın etti!
    6. Dünyanın en uzun uçuşu tam 17 saat 40..
    7. Real Madrid,PSG'ye acımadı!
    8. NATO açıkladı: Türkiye bilgi verdi!
    9. Kurtulmuş: Bizim için Filistin davası..
    10. Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni..
    11. Bir saldırı daha… 7 sivil hayatını..
    12. O ülke bu haberle çalkalandı… Devlet..
    13. Amerika'da saldırı şoku... Çok sayıda..
    14. Sisi'yi eleştiren o isme tutuklama!
    15. Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…
    16. Başbakan Yıldırım’dan sıcak mesajlar…..
    17. Tüm dünyayı umutlandıran gelişme....
    18. Almanya'dan PKK’ya şok… Yasaklandı!
    19. Başkentte hareketli dakikalar... HDP..
    20. İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan..
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!