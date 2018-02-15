Fenerbahçe'yi sarsan şok istifalar!
Sarı lacivertli ekipte İstanbul bölge sorumluları istifa ettiklerini duyurdular.15 Şubat 2018 Perşembe 02:34
Kulübü'nün bazı bölge sorumluları yayımladıkları bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular. Başkan Aziz Yıldrım'a 'başkan adayı Ali Koç'u desteklediklerini ileten bölge sorumluları Yıldırım'dan Ali Koç'un önünü açmasını istediler.
Bildiride Fenerbahçe Kulübü İstanbul Avcılar Bölge Sorumlusu Ünal Güneri, Bakırköy Bölge Sorumlusu Av. Mutlu Aydın Güneşli, Başakşehir Bölge Sorumlusu Onur Gül, Beylikdüzü Bölge sorumlusu İsmail Yalçın, Büyükçekmece Bölge Sorumlusu Ömer Kazancı, Esenyurt Bölge Sorumlusu Gürbüz Süleymanoğlu, Küçükçekmece Bölge Sorumlusu Dr. Erdal Şen, İstanbul 3. Bölge Başkanı Alaattin Yavuz Güneş'in imzaları yer aldı..
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