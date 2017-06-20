İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray'la anlaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için görüşmeler yürüttüğü Gaël Clichy, tercihini Sarı Kırmızılılardan yana kullandı. Manchester City'le olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek 31 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma yapacağı öne sürüldü.

20 Haziran 2017 Salı 16:00
Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray'la anlaştı

Sahada yıllardır süre gelen Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, liglerin tatile girmesiyle birlikte transfer piyasasında son sürat devam ediyor. İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren son isim, Manchester City'nin Fransız sol beki Gaël Clichy oldu.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek ve bu tarihten itibaren istediği kulübe bonservis ücreti olmadan imza atabilecek 31 yaşındaki yıldız, kendisiyle ilgilenen iki Türk takımı arasından tercihini yaptı. Fransız basınında yer alan iddialara göre Clichy, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi beğenmedi ve Igor Tudor'un Galatasaray'ıyla 3 yıllığına anlaştı. Haberde, görüşmelerin tam anlamıyla sona ermediği, resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Kariyerinde Cannes ve Arsenal takımlarının da formalarını giyen Gaël Clichy, 2011 yılında 15 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olduğunu Manchester City'yle toplamda 203 resmi karşılaşmada 3 gol 14 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:00
  1. Galatasaray
  2. Manchester City
  3. Gaël Clichy
  4. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    14. Katar eski başbakanından Türkiye..
    15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!