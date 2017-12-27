Fenerbahçe'yi deviren Yakın Doğu kupasını aldı!

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, madalyaları ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Törende büyük sevinç yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi'nin teknik heyet ve oyuncuları, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçeli oyuncuların madalyalarını ise Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister ile AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan verdi.

Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kayla McBride oldu. Attığı 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan McBride, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün'ün elinden aldı.