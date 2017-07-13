'Fenerbahçe'yi çok seviyordum ama...'

Fenerbahçe’den NBA takımı Sacramento Kings’e transfer olan Bogdan Bogdanovic, Amerikan basınına konuştu.

“Sacramento Kings'in bir parçası olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe'yi çok seviyordum, bu yüzden NBA'e gelme kararını çok zor verdim. Fakat hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirmek için bir fırsatım vardı elimde ve onun peşinden koştum.” diyen Bogdanoviç, “NBA'de oynadığımı gerçekten hissetmek için sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve herkese burada oynayabileceğimi göstermek istiyorum.” ifadeleriyle heyecanını anlattı.

Sosyal medyadan Sacramento Kings taraftarının sezon boyunca desteğine vurgu yapan Bogdanoviç “Kings’in bu kadar çok taraftarı olduğunu bilmiyordum. Basketbolu çok seviyorlar. Bu inanılmaz.” dedi.

Sırbistan Milli Takımı’yla ABD karşısında oynadığı maçlara vurgu yapan Bogdanoviç, “O tecrübe tabii ki bana yardımcı olacak. Fakat NBA'e alışmam için biraz zamana ihtiyacım var. Oyunun hızına alışmam lazım. Oyuncular daha fizikli. Bunun gibi her şeye alışmam gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.