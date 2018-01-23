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Fenerbahçe'ye Vincent Janssen'den kötü haber

8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlanan Hollandalı yıldız, geçmeyen ödemi yüzünden psikolojik olarak çöktü. Sağlık heyetinin son yaptığı tetkiklerde kemikte ödem çıktı.

23 Ocak 2018 Salı 10:42
Fenerbahçe'ye Vincent Janssen'den kötü haber

Göztepe karşısında 3 puanı uzatmada koparan Fenerbahçe'ye zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesinde kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı golcüsü Janssen'in pazar günkü karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi. Art arda Kasımpaşa ve Bursa maçlarında sol ayağına darbe alan Janssen'in baş parmağında delik oluşmuş ve bu ödem yapmıştı. 8 Aralık 2017'den bu yana uygulanan tedavi sonuç vermezken, ödem dağılmadı.

TAKIMLA ÇALIŞMAMAK ÜZÜYOR

Sağlık heyeti, Janssen'in tedaviye olumlu yanıt vermemesi üzerine oyuncuyu yeniden tetkike alırken kemikte ödem olduğu görüldü. Şimdi yeni bir tedavi yöntemi üzerinde durulacağı öğrenildi. Uzun süre sahadan uzak kalan oyuncunun psikolojik anlamda da çöküntü yaşadığı kaydedildi. Janssen'in Antalya kampında bireysel çalışma yaptığı, takımla idmanlara çıkamadığı için moral olarak çöküş yaşadığı belirtildi. Aykut Kocaman ve futbolcuların oyuncuyla sık sık görüşüp moral verdiği gelen bilgiler arasında.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:42
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