Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar'dan kötü haber

Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Vincent Aboubakar, Porto’nun oynadığı son lig maçında şov yaptı. Kamerunlu yıldız, 3- 0’lık Moreirense mücadelesinde hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

FORMU TRANSFERİNİ ENGELLEDİ

25 yaşındaki futbolcunun bu performansı, Fenerbahçe’nin transferde işini zorlaştırdı. Portekiz ekibi daha önce Aboubakar’ı satmaya sıcak bakıyordu.

Ancak teknik direktör Conceicao’nun, 3 maçta 4 kez fileleri sarsan öğrencisinin mutlaka takımda tutulmasını istediği kaydedildi.