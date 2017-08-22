Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar'dan kötü haber
Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Aboubakar, performansını her geçen maç yükseltmesi transferi zora soktu.22 Ağustos 2017 Salı 16:53
Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Vincent Aboubakar, Porto’nun oynadığı son lig maçında şov yaptı. Kamerunlu yıldız, 3- 0’lık Moreirense mücadelesinde hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
FORMU TRANSFERİNİ ENGELLEDİ
25 yaşındaki futbolcunun bu performansı, Fenerbahçe’nin transferde işini zorlaştırdı. Portekiz ekibi daha önce Aboubakar’ı satmaya sıcak bakıyordu.
Ancak teknik direktör Conceicao’nun, 3 maçta 4 kez fileleri sarsan öğrencisinin mutlaka takımda tutulmasını istediği kaydedildi.