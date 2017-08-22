Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar'dan kötü haber

Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Aboubakar, performansını her geçen maç yükseltmesi transferi zora soktu.

22 Ağustos 2017 Salı 16:53
Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar'dan kötü haber

Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Vincent Aboubakar, Porto’nun oynadığı son lig maçında şov yaptı. Kamerunlu yıldız, 3- 0’lık Moreirense mücadelesinde hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

FORMU TRANSFERİNİ ENGELLEDİ

25 yaşındaki futbolcunun bu performansı, Fenerbahçe’nin transferde işini zorlaştırdı. Portekiz ekibi daha önce Aboubakar’ı satmaya sıcak bakıyordu.

Ancak teknik direktör Conceicao’nun, 3 maçta 4 kez fileleri sarsan öğrencisinin mutlaka takımda tutulmasını istediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:53
  1. fenerbahçe
  2. Aboubakar
  3. spor
  4. futbol
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...