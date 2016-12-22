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Fenerbahçe'ye transfer çelmesi!

Medipol Başakşehir, sarı-lacivertli kulübün de gündeminde olan 21 yaşındaki yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirme noktasına geldi.

Fenerbahçe'ye transfer çelmesi!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:05
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 21 yaşındaki yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir resmen devreye girdi. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği İrfan Can Kahveci için görüşmelere başlayan Başakşehir, Abdullah Avcı'nın da ısrarlı talebinin ardından transferi bitirme noktasına geldi. 

TRANSFER İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İrfan Can Kahveci'yi takımında görmek isteyen Avcı'nın bu talebini değerlendiren Başakşehir Yönetimi, Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı ve başkan Cavcav'ın talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor. 

BAŞAKŞEHİR'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için başkent kulübüyle detaylar üzerinde son görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İrfan Can'ın takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral, şöyle konuştu:

"İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz. Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği'nin talep ettiği yüzde 15'lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."

 
EtiketlerFenerbahçeirfan can kahveci
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