Fenerbahçe'ye şok!Transfer gündemindeki yıldız futbolcuyu Schalke kaptı

Adı sol bek arayışındaki Fenerbahçe ile anılan Chelsea’li Rahman Baba, bir kez daha Schalke’ye kiralanıyor.



Geçtiğimiz sezonu Alman ekibinde geçiren 23 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Chelsea’de forma şansı bulamadı.



Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel yaptığı açıklamada, İngiliz ekibiyle her konuda anlaştıklarını belirterek, “Artık prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Rahman Baba’yı 1.5 sezonluğuna kiralayacağız” diye konuştu.