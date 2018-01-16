Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye şok... Transfer...

Fenerbahçe’nin bir an önce elden çıkarmak istediği Van Persie konusunda henüz bir adım atılamadı. Hem Feyenoord cephesi hem de Fenerbahçe tarafı beklemeye geçti.

16 Ocak 2018 Salı 14:17
Fenerbahçe'ye şok... Transfer...

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen ve hızlı bir şekilde elden çıkarılması beklenen Robin Van Persie konusunda Feyenoord ile görüşmeler devam ediyor.

Şu anda herhangi somut bir gelişme yaşanmadığı öğrenilirken, görüşmelerde henüz bir sonuç çıkmadı. Van Persie’nin 6 aylık maaşından bir kısmını istediği bildirildi.

Hollanda’da Rotterdam kulübüne yakın kaynakların bilgisine göre de Feyenoord, Fenerbahçe’ye bonservis nedeniyle bir para ödemek zorunda.

Fenerbahçe tarafı da hem para ödemek hem de hiçbir karşılığı olmadan bırakmaktan yana durmuyor.

Edinilen bilgiye göre de şu an için her iki taraf da somut bir adım atamamış durumda. Feyenoord’un da bu durumlardan sonra iki planı duruyor; İlk olarak Van Persie’yi kiralık olarak kadroya katmak ya da sezon sonuna kadar bekleyip, sözleşmesi biteceği için bonservissiz kadroya dahil etmek. (Milliyet)

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:17
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'da çarpma işlemi bakın nasıl öğretiliyor
    1. Japonya'da çarpma işlemi bakın nasıl..
    2. Sınıra gönderilen zırhlı araçlar..
    3. Polis, uyuşturucu kartelinin evine..
    4. New York Times meydanında polise..
    5. 'ABD karşısında baş eğecek değiliz'
    6. İşte yılın ilk seçim anketi
    7. 'Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin..
    8. Aslanlar yola çıktı! Kaçacak delik..
    9. Kahraman kadının refleksi sosyal..
    10. ABD resmen tehdit ediyor! Türkiye'den..
    11. Bu döner vejeteryanlara bile et yedirtir
    12. Muhalifler Astan'ı ele geçirdi
    13. Görenler dehşete düştü! Binanın..
    14. ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine..
    15. O isim Dışişleri Sözcüsü oldu
    16. Ortadoğu'nun en büyük bankası..
    17. Türk komandoları ilk oraya girecek
    18. Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An..
    19. İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf..
    20. 'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız'..
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu