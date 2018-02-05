THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye şok! Tam 2.1 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sarı lacivertli forma ile sadece 243 dakikada oynayabildi. Milli futbolcunun bu sezonki maliyeti 2.1 milyon euro.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:21
Fenerbahçe'ye şok! Tam 2.1 milyon Euro...

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet EkiciTrabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynanan Giresun ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ekici’nin yeniden sakatlandığı öğrenildi. 

SÖZLEŞMESİ 2020’YE KADAR

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Sarı-Lacivertli formayı bu sezon 5 maçta sadece 243 dakika giydi. İstenen performansı sakatlığı nedeniyle bir türlü sergilemeyen yıldız oyuncunun sezon sonundaki F.Bahçe’ye maliyeti 2.1 milyon euroyu bulacak. Mehmet Ekici’nin 2020 yılına kadar Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:21
  1. Fenerbahçe
  2. Mehmet Ekici

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
    1. Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
    2. İstanbul, isminin nereden geldiğini..
    3. Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize..
    4. Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl..
    5. Düğünde takılan takılar kimin?..
    6. Müteahhitler, sattıkları konuttan 5..
    7. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    8. Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt
    9. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    10. Mağduriyetlere sebep olan ''18..
    11. Zirveye Sivasspor ayarı!
    12. Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!
    13. 'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'
    14. Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!
    15. Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat..
    16. Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte..
    17. Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert..
    18. Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti
    19. Cemil Bayık'tan skandal sözler!
    20. Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!