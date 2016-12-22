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Fenerbahçe'ye saldırıda ilk bulgu!

Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırıda FETÖ şüphelisi bekçi olay yerinde nöbetçiymiş...

Fenerbahçe'ye saldırıda ilk bulgu!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 08:58
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Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, 15 Temmuz gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olduğu belirlendi.

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ/PDY şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin, Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olarak görev yaptığı belirlendi.

Ayrıca gece nöbetçi olan komiser ve emniyet müdürleri ile dosyaya bakan savcı ve hâkimin FETÖ şüphelisi olması nedeniyle soruşturma bu yönde derinleştirildi.

Fenerbahçe otobüsüne av tüfeği ile yapılan saldırı sırasında bölgede görevli olan bekçi Nurettin Ç., nöbetçi komiser Hüseyin G., İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hâkim İsa K. ve soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdai O. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklu hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. Biri firarda 7’si tutuklu 8 kişi hakkındaki soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

1 KİŞİ YARALANDI 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon’un Sürmene İlçesi Balıklı Mahallesi’nde Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda otobüs sürücüsü Ufuk Kıran yaralanmıştı.

Polisin başlattığı operasyon çerçevesinde olay yerine yakın dere yatağında bir av tüfeği bulunurken, olaya karıştığı iddiasıyla Emre A. ve Nihat S. isimli 2 akraba gözaltına alınmıştı.

​Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Emre A. ve Nihat S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, otobüs içinde bulunanların isimlerinin tespit edilerek ifadelerinin alınması istenmişti. (Habertürk)

 
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