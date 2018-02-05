Fenerbahçe'ye sakatlardan müjdeli haber
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler gelmeye başladı. Sarı lacivertli teknik ekibi sevindirecek ilk haber Luis Neto ile Şener Özbayraklı’dan geldi.05 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
Fenerbahçe’de sakat oyuncular takıma dönmeye başlıyor.
Fanatik'te yer alan haberde, ilk müjde Luis Neto ile Şener Özbayraklı’dan geldi.
İki futbolcunun da sakatlıklarını büyük ölçüde atlattıkları öğrenildi.
Neto ve Şener, Aykut Kocaman’ın görev vermesi halinde Başakşehir mücadelesinde forma giyebilecek. Skrtel’in yokluğunda özellikle Neto’nun iyileşmesi, Kocaman’ın elini rahatlatacak.
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