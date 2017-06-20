İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye piyango vurdu

Fenerbahçe'ye transfere kaynak oluşturmak için şans doğdu. Swansea, sarı-lacivertli takımın tecrübeli stoperi Martin Skrtel için görüşmelere başlayacak.

20 Haziran 2017 Salı 11:08
Fenerbahçe'ye piyango vurdu

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro'ya Simon Kjaer'i satacağı belirtilirken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.

SWANSEA SKRTEL'E TALİP OLDU

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'i satmaya hazırlanan Swansea'nin Martin Skrtel'i istediği ortaya çıktı. İngiliz ekibinin menajeri Paul Clement'in yaş ortalaması 25'in altında olan defansa Skrtel gibi tecrübeli bir ismi monte ederek geçen sezon ligin en çok gol yiyen takımı olmaktan kurtulmayı amaçladığı bildirildi.

Tek sorunun şimdilik Slovak futbolcunun Türkiye'de kazandığı yükek maaş olduğu ancak Premier Lig'e dönme şansını da kaçırmak istemediğinin altı çizildi. Swansea'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoper için 5-6 milyon Sterlin ödeyebileceği öne sürüldü.

49 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 49 resmi maça çıkıp tamamına ilk 11'de başlayan tecrübeli savunmacı, 3 gol-2 asistle oynadı; 15 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Kaynak: Sporvadisi.com

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:08
  1. Fenerbahçe
  2. Swansea
  3. Martin Skrtel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık alanında büyük devrim! Artık eczaneden alınabilecek
    1. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    2. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    3. Japon devi iflas etti
    4. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    5. Yarın akşam Kadir Gecesi
    6. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    7. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    8. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    9. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    10. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    11. Avustralya'dan Suriye kararı
    12. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    13. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    14. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    15. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    16. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    17. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    18. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    19. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    20. Taşları delip çıkarıyor! Bozulmadan..
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!