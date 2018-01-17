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Fenerbahçe'ye kötü haber: İptal oldu

İstanbulspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:16
Fenerbahçe'ye kötü haber: İptal oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusun Yiğithan Güveli, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında İstanbulspor maçının ilk yarısında sakatlanan 19 yaşındaki stoperin çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu, ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildiği belirtildi.

Tedavi sürecine başlanan Yiğithan'ın iyileşme süresinin 2 ayı bulacağı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü, Yiğithan Güveli'nin kiralanması için Dick Advocaat'ın başında olduğu Hollanda Birinci Lig takımlarından Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı.

Yiğithan'ın transferi kulüpler arasında yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi. Anlaşmanın bozulmasına kesin gözle bakılıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:16
  1. Yiğithan Güveli
  2. Fenerbahçe
  3. İstanbulspor
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