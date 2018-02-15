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Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir müjde daha!

Fenerbahçe'ye Skrtel müjdesi. Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlıyor. Sktel'in Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:28
Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir müjde daha!

Neto'dan sonra Skrtel'in de dönmesi ile stoper pozisyonunda rahatlayacak olan Teknik Direktör Aykut Kocaman,sezonun son bölümüne yaklaşılırken yeni sakatlıkların da önüne geçmeye çalışıyor.
 
Futbolcuların yaşayabilecekleri kas ve adele sakatlıkları sağlık ekibi tarafından yapılan ön testlerle engellenmeye çalışıyor. Her antrenman öncesi kan değerlerinde ölçümler yapılan sarı lacivertli futbolcular çıkan sonuçlara göre günlük olarak dinlendiriliyorlar.
 
Buna göre dinlendirilen ya da antrenmanların ikinci bölümlerinde takımdan ayrılan yorgunluk ibaresi gözlenen oyuncuların sakatlık yaşamasının önüne geçiliyor.
 
Öte yandan sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Vincent Jansenn'den de haber ver. Hollandalı Oyuncunun tetkikleri Hollanda milli takımı ve Tothenham yetkilileri ile birlikte ortak bir çalışma ile gerçekleştirilirken, oyuncunun ayak baş parmağının altındaki ödemin hala devam ettiği öğrenildi.
 
Cerrahi müdahalenin yapılmasının imkansız olduğu için beklemekten başka çaresi olmayan sağlık heyetinin ay başında yeniden MR çekilerek durumuna bakılacağı bildirildi. Jansenn'in yaklaşık bir ay daha takıma katılması beklenmiyor. ( beIN Sports)

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:28
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