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Fenerbahçe'ye büyük şok! Geri çağırdılar...

Fenerbahçe, kadroyu güçlendirmek için çalışma yaparken İngiltere'den gelen şok bir haberle sarsıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:55
Fenerbahçe'ye büyük şok! Geri çağırdılar...

Tottenham, Hollandalı oyuncusunu ara transfer döneminde geri istedi. İngilizler'in bu konudaki güvencesinin, sözleşmeye koydukları, "Ocak ayında geri çağırabiliriz" maddesi olduğu öğrenildi. Yönetim şimdi Tottenham'lı yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

Vincent Janssen, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son oyuncu olmuştu. Hollandalı forvet belki gol yollarında beklenen katkıyı sağlamadı. Ancak mücadeleci futboluyla Aykut Kocaman'ın sistemindeki en önemli parça haline geldi. Kocaman, zaman zaman sakatlığı tam iyileşmemesine rağmen öğrencisini 11'de görevlendirdi. Teknik heyet ve yönetim, ocak ayında yapılacak transferler için mesai harcarken, Janssen konusunda İngiltere'den gelen haberle büyük bir şok yaşadı.

Tottenham'ın, 23 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralasa da sözleşmeye, "Ocak ayında geri çağırma hakkına sahibiz" maddesi koydurduğu kaydedildi. 

Janssen destek verecek

Londra ekibinin şimdi bu maddeyi kullanma kararı aldığı ve Fenerbahçe Yönetimi'ne gerekli bilgilendirmeyi yaptığı iddia edildi. Bu beklenmedik gelişme, Sarı-Lacivertliler'de tüm planları alt üst etti. Yönetim, Tottenham'lı yetkililerle temasa geçerek bu karardan geri adım atmalarını sağlayama çalışıyor. Fenerbahçe cephesi, her fırsatta çok mutlu olduğunu açıklayan Janssen'in de bu konuda kendilerine destek vermesini bekliyor. 

Tottenham'la sorunlu ayrıldı

Hollandalı yıldız, geçtiğimiz yaz Tottenham ile sorunlar yaşamıştı. Önce Chelsea'nin lisanslı ürünlerini satan dükkandan alışveriş yaparken görüntülenen Vincent Janssen, bu nedenle büyük tepki çekmişti. 23 yaşındaki forvet daha sonra kulübünün kendisini Brighton'a gönderme talebini geri çevirmiş ve kadro dışı kalmıştı. Türkiye'de transfer döneminin, Avrupa'nın diğer liglerinden daha geç kapanması sayesinde Janssen, Fenerbahçe'ye gelmişti. 

Napoli'ye satılabilir

Tottenham Menaceri Pochettino, Llorente'yi transfer ettikten sonra Janssen'i gözden çıkarmıştı. Ancak İspanyol forvetin ilk yarı performansı büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu nedenle Arjantinli teknik adamın Janssen'i geri istediği kaydedildi. Bir diğer iddiaya göre ise Napoli, Milik'in sakatlanması sonrası 23 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Tottenham'ın İtalyan ekibiyle anlaşma sağladığı, bu nedenle Vincent Janssen'i geri çağırıp bu takıma satacağı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:55
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