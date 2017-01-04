Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa'dan kötü haber geldi. Paris Saint Germain tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ben Arfa, kulüpte kalacağını açıkladı. Fransız futbolcu "İlk devrede çok fazla forma şansı bulamadım" diyerek iyi bir dönem geçirmediğini kabul etti. Ben Arfa buna rağmen "Hayatta bazen daha fazla savaşmanız gereken zamanlar vardır. Bunlar sizin meydan okuma zamanlarınızdır" diyerek ikinci devrede daha fazla süre almak için Paris ekibinde kalacağını belirtti. Deneyimli futbolcu gelecek için hala kendine güven duyduğunu da sözlerine ekledi.

ADVOCAAT LİSTESİNİ HAZIRLIYOR

Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici için bekleyişini sürdürürken, takıma yapılacak diğer takviyeler için yeni bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Dick Advocaat'ın yönetime sunduğu liste doğrultusunda görüşmeler gizlilikle sürdürülüyor. Sarı lacivertliler daha önce Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Oleksandr Karavayev'i kiralamıştı. 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun yeni takımının Antalya kampına katılması bekleniyor. Advocaat takıma yeni katılacak diğer oyuncuların da mümkünse kampa yetişmesi isteğini yönetime bildirdi.