Fenerbahçe'ye 51 maçta 30 gol atan forvet

Transferde nokta atışları yapan Fenerbahçe, hücum gücünü katlayacak iki ismi daha kadrosuna katacak. Lima ve Ben Arfa'dan biri forvet arkasına düşünülüyor, Asıl ihtiyaç ise santrfor mevkiine. Aykut Kocaman'ın kafasında flaş bir isim var: Lukasz Teodorczyk!

Sarı-lacivertli hoca, Anderlecht'in Polonyalı gol kralının ismini yönetime verdi. Anderlecht, 26 yaşındaki yıldızı Dinamo Kiev'den kiralamış, 30 Nisan'da ise opsiyon hakkını kullanıp 4.5 milyon euro'ya bonservisini satın almıştı.

Kjaer'in bonservisine karşılık Sevilla ile 10 milyon euro'ya anlaşan Fenerbahçe yönetimi, satışın resmileşmesinin ardından Teodorczyk için operasyon düğmesine basacak. 38 maçta 22 kez ağları havalandırarak Belçika Ligi'nin gol krallığını elde eden Teodorczyk, Anderlecht'in şampiyonluğunda en büyük rolü üstlenen isim olmuştu.

51 MAÇTA 30 GOL-5 ASİST

22 yaşında Lech Poznan forması giymeye başlayan Teodorczyk'un futbol stili, kendisi gibi aynı takımda patlama yapan vatandaşı Lewandowski'ye benzetiliyor.

Baldır kemiği kırığı ve ayak bileği yırtığı nedeniyle kariyerinde uzun süreli sakatlıklar yaşayan oyuncu, bu yüzden Dinamo Kiev'de tutunamadı. Anderlecht'te ise ciddi bir sakatlık sorunu yaşamayan Teodorczyk, ilk sezonunda 'krallık' tacını giydiği Belçika macerasında 51 maçta 30 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.

Kaynak:Fotomaç