Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya'nın Sturm Graz takımı oldu.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:09
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Karadağ ekibi Mladost'u eleyen Avusturya temsilcisi Strum Graz oldu.

Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Ağustos'ta İstanbul'da olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta sahasında Mladost'a 1-0 yenilen Sturm Graz, rövanşta tur için yeterli skoru elde etti. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan maçta Avusturya temsilcisi, 33. dakikada Thorsten Röcher ve 39. dakikada Philipp Zuleckner'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında 46. dakikada Deni Alar ile farkı 3'e çıkaran Sturm Graz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon Avusturya Birinci Futbol Ligi'ni şampiyon Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitiren Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Kupaya 2. ön eleme turundan başlayan Avusturya temsilcisi, Mladost'a ilk maçı kaybetmesine rağmen deplasmanda rövanşı 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi olmayı başardı.

Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:09
  1. fenerbahçe
  2. uefa
  3. rakip
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını kaybetti!
    1. Bakan Arslan'ın kardeşi hayatını..
    2. Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    3. Putin dev dergiye kapak oluyor
    4. Kordon'da denizanası istilası
    5. Darbeci FETÖ şimdi de o büyükelçiyi..
    6. Dolar 3.52-3.53 seviyesinde seyrediyor
    7. Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!
    8. Fenerbahçe için önemli gün!
    9. Petkim'e yeni statüsü
    10. Muğla Valisi'nden deprem açıklaması:..
    11. Skandal! Camileri darbeci FETÖ’ye..
    12. Alman bakandan hadsiz benzetme!
    13. CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15..
    14. Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik
    15. Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...
    16. Valilik duyurdu: Büyük operasyon..
    17. Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!
    18. FETÖ’den tutuklanan savcı, suçu..
    19. 6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da..
    20. Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi..
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı